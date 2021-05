Dramma tra le mura domestiche: donna uccisa dal marito a colpi di pistola (Di sabato 8 maggio 2021) Si chiamava Angela Dargenio, aveva 48 anni ed era di Manduria. Da diversi anni viveva a Torino dove aveva messo su famiglia. E’ morta ieri a causa dei colpi di pistola esplosi dal marito, Massimiliano Bianco, anch’egli di Manduria, guardia giurata di 50 anni. I due si erano separati consensualmente nel mese di dicembre e vivevano nello stesso stabile di corso Novara a Torino, dove viveva anche la figlia 25enne con compagno e figlio, mentre il figlio minore viveva nello stesso appartamento della vittima. La vittima Angela DargenioSul posto é intervenuta la polizia, che ha arrestato l’uomo. I vicini hanno raccontato di averli sentiti litigare poco prima. La coppia, nonostante la separazione, non aveva però smesso di litigare. L’uomo, per stare vicino ai due figli, che al momento dell’omicidio non erano in casa, si era trasferito al ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 8 maggio 2021) Si chiamava Angela Dargenio, aveva 48 anni ed era di Manduria. Da diversi anni viveva a Torino dove aveva messo su famiglia. E’ morta ieri a causa deidiesplosi dal, Massimiliano Bianco, anch’egli di Manduria, guardia giurata di 50 anni. I due si erano separati consensualmente nel mese di dicembre e vivevano nello stesso stabile di corso Novara a Torino, dove viveva anche la figlia 25enne con compagno e figlio, mentre il figlio minore viveva nello stesso appartamento della vittima. La vittima Angela DargenioSul posto é intervenuta la polizia, che ha arrestato l’uomo. I vicini hanno raccontato di averli sentiti litigare poco prima. La coppia, nonostante la separazione, non aveva però smesso di litigare. L’uomo, per stare vicino ai due figli, che al momento dell’omicidio non erano in casa, si era trasferito al ...

