Ddl Zan, anche Francesca Pascale in piazza a Milano: «FI è contro. Non la voterò più» (Di sabato 8 maggio 2021) Eccone un'altra pronta a salire in cattedra per impartire lezioni di tolleranza, rispetto e democrazia. Ovviamente, alla stessa maniera di tutti i suoi esimi colleghi, tranciando cioè giudizi ed emettendo sentenze in un'orgia di ismi spesso inversamente proporzionali all'effettivo grado di conoscenza dei medesimi. Dotti, medici e sapienti di tal fatta sono lievitati a dismisura con il ddl Zan. Tutti puntano ai primi posti in cerca del meritato momento di gloria. Soprattutto se, come nel caso di Francesca Pascale, quella di un tempo rischia di ingiallire. «Trionfo e rovina – ammoniva Kipling – sono due grandi impostori». Soprattutto il primo, ancor più quando arriva inatteso sulle ali di un incontro fortunato. Francesca Pascale «delusa da Forza Italia» Dimenticare il successo è un'impresa titanica, ...

