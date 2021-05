Covid, la pillola contro il virus brevettata al Federico II di Napoli (Di sabato 8 maggio 2021) Arriva il vaccino in pillole sperimentato in Italia: si tratta di un brevetto fatto da un team di ricercatori napoletani della Nextbiomics, una start up nata come spin off dell’Ateneo federiciano Covid e la pillola del Federico II di Napoli: contro il coronavirus non saranno più necessarie code per fare il vaccino negli hub: si potrebbe definire il vaccino in pillole quello brevettato tra le mura del policlinico Federico II. La scoperta “è simile agli altri già autorizzati in quanto stimola la risposta immune contro la proteina Spike che il Coronavirus usa per infettare le cellule – spiega Giovanni Sarnelli, docente di Gastroenterologia della Federico II e ceo di Nextbiomics – ma se ne differenzia perché utilizza come ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 maggio 2021) Arriva il vaccino in pillole sperimentato in Italia: si tratta di un brevetto fatto da un team di ricercatori napoletani della Nextbiomics, una start up nata come spin off dell’Ateneo federicianoe ladelII diil coronanon saranno più necessarie code per fare il vaccino negli hub: si potrebbe definire il vaccino in pillole quello brevettato tra le mura del policlinicoII. La scoperta “è simile agli altri già autorizzati in quanto stimola la risposta immunela proteina Spike che il Coronausa per infettare le cellule – spiega Giovanni Sarnelli, docente di Gastroenterologia dellaII e ceo di Nextbiomics – ma se ne differenzia perché utilizza come ...

