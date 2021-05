Covid | De Luca | “Capri covid free | Ischia quasi”

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQueste le parole di Vincenzo De: “Oggi inauguriamo, tra due settimane contiamo di fare lo stesso aè immunizzata – ha detto Deai giornalisti, prima di un incontro pubblico in ‘piazzetta’ con j sindaci dell’isola – è essenziale per la stagione turistica, perché gli operatori selettore debbono programmare la stagione entro maggio. Ora toccherà a, a Sorrento, e arriveremo fino al Cilento. Se non arriveranno i vaccini lunedì saremo costretti a chiudere il centro vaccinale della Asl Na 1 alla Mostra d’Oltremare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

'Capri è immunizzata - ha detto Deai giornalisti, prima di un incontro pubblico in 'piazzetta' con i sindaci dell'isola - è essenziale per la stagione turistica, perché gli operatori selettore ..."Capri è immunizzata - ha detto Deai giornalisti, prima di un incontro pubblico in 'piazzetta' con j sindaci dell'isola - è essenziale per la stagione turistica, perché gli operatori selettore ...Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a Capri (Napoli), ha annunciato il completamento della vaccinazione dei residenti dell'isola. «Capri è immunizzata - ha detto De ...