Circeo | trovati resti di 9 uomini di Neanderthal Scoperto straordinaria | video e

(Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 maggio 2021 " Scoperta sensazionale nella Grotta Guattari di San Felice, in provincia di Latina. Una ricerca della Soprintendenza archeologica di Frosinone e Latina, in collaborazione ...

...rinvenimento emerso a oltre ottant'anni dalla scoperta della Grotta Guattari a San Felice, ... I reperti , insieme agli altri duein passato nel sito, portano così a 11 il numero ...Roma, 8 maggio 2021 " Scoperta sensazionale nella Grotta Guattari di San Felice, in provincia di Latina. Una ricerca della Soprintendenza archeologica di Frosinone e Latina, in collaborazione con l'Università Tor Vergata di Roma, ha infatti portato alla luce alcuni ...Questi, insieme agli altri due trovati in passato nel sito, portano a 11 il numero complessivo di individui presenti nella Grotta Guattari che si conferma così uno dei luoghi più significativi al Mond ...Appartengono a nove uomini, rinvenuti anche i resti di iene, di un elefante, un rinoceronte, un orso delle caverne e l’uro, il grande bovino estinto. Franceschini: «Una scoperta straordinaria di cui p ...