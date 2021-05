Benevento, Inzaghi: “Consapevoli della nostra forza, ce la giocheremo” (Di sabato 8 maggio 2021) Il Benevento si prepara per la sfida di campionato contro il Cagliari, decisiva in ottica salvezza. I sanniti, dopo aver sperperato tutto il vantaggio acquisito e mantenuto nel corso della stagione, si gioca molto al Ciro Vigorito contro i sardi. Per la prima volta infatti, il Benevento si trova nella zona rossa della classifica, staccati di un punto proprio dal Cagliari. La squadra di Filippo Inzaghi dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo in un momento difficile della stagione. “Arriviamo bene a questa partita” rivela il tecnico giallorosso, “la squadra ha preparato molto bene la partita, siamo Consapevoli della posta in palio e anche della nostra forza. Adesso il campo ci darà la risposta che ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Ilsi prepara per la sfida di campionato contro il Cagliari, decisiva in ottica salvezza. I sanniti, dopo aver sperperato tutto il vantaggio acquisito e mantenuto nel corsostagione, si gioca molto al Ciro Vigorito contro i sardi. Per la prima volta infatti, ilsi trova nella zona rossaclassifica, staccati di un punto proprio dal Cagliari. La squadra di Filippodovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo in un momento difficilestagione. “Arriviamo bene a questa partita” rivela il tecnico giallorosso, “la squadra ha preparato molto bene la partita, siamoposta in palio e anche. Adesso il campo ci darà la risposta che ...

