Andrea Zenga | gli augurano la morte sui social

(Di sabato 8 maggio 2021) Il rapporto tra i Vip e gli haters suiè sempre molto complicato: questa volta a finire nel mirino degli odiatori della rete è stato, il figlio dell’ex portiere della Nazionale e dell’Inter Walter, a cui, in alcuni commenti su Instagram, è stata augurata la. Il profilo è stato segnalato e denunciato. Suiè sempre molto più difficile il rapporto tra i Articolo completo: dal blog SoloDonna

