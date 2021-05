Temperatura di Bruno De Stephanis | un romanzo noir dal ritmo frenetico

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 7 maggio 2021) “” dello scrittore, attore e regista cinematografico e teatraleDeè undal, in cui si racconta una storia amara che parla di sacrificio e violenza, di innocenza e corruzione. Ciò che più colpisce dell’opera, oltre alla trama avvincente, è l’attenta caratterizzazione dei numerosi personaggi, indagati nelle loro motivazioni ad agire e nel loro background. Sono esseri umani in bilico tra luce e oscurità, e alcuni di loro sono presentati mentre affrontano un difficile percorso di redenzione, che purtroppo non arriverà per tutti. L’uccisione inaspettata di uno dei personaggi più intensi, a pochi capitoli dall’inizio del, è come un tassello del domino che, cadendo, fa precipitare anche tutti ...