Serena Bortone e l'allergia al matrimonio: la risposta sulle nozze fa scuola (Di venerdì 7 maggio 2021) Gossip La conduttrice di Oggi è un altro giorno sfodera una battuta da applausi sul tema nozze Pubblicato su 7 Maggio 2021 Serena Bortone, approdata sulla rete ammiraglia Rai da inizio stagione (conduce Oggi è un altro giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.00), è 'allergica' al matrimonio e le viene il prurito quando si tratta di parlare della sua vita privata. Qualche giorno fa, però, la 50enne romana ha fatto uno strappo alla regola e si è sbottonata un poco, confidandosi al magazine Mio. Al settimanale ha rivelato di essere single, di non essere una fan delle nozze e di essere gelosissima della sua privacy. Inoltre ha aggiunto che se si dovesse fidanzare, non andrebbe a urlarlo a squarciagola sui social. Insomma, se anche dovesse essere travolta dall'amore, ...

