Ruben Olivera si ritira: “Ho un problema cardiaco. Farò l’allenatore” (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex calciatore della Juventus, Fiorentina, Genoa (tra le tante) l’uruguayano Ruben Olivera, si ritira dal calcio giocato. Il centrocampista classe 1983, era in forza all’Aprilia, in Serie D. Attraverso i canali del club laziale, Olivera ha raccontato i motivi del suo ritiro, che sono di salute. Queste le sue parole: “Ho decido di lasciare il calcio giocato non per mia diretta volontà ma per un problema cardiaco che mi è stato diagnosticato tre settimane fa. Per la passione che ho per il calcio, però, non me la sento di chiudere in questo modo: per questo ho deciso di intraprendere la carriera di allenatore”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex calciatore della Juventus, Fiorentina, Genoa (tra le tante) l’uruguayano, sidal calcio giocato. Il centrocampista classe 1983, era in forza all’Aprilia, in Serie D. Attraverso i canali del club laziale,ha raccontato i motivi del suo ritiro, che sono di salute. Queste le sue parole: “Ho decido di lasciare il calcio giocato non per mia diretta volontà ma per unche mi è stato diagnosticato tre settimane fa. Per la passione che ho per il calcio, però, non me la sento di chiudere in questo modo: per questo ho deciso di intraprendere la carriera di allenatore”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Lazio_TV : Calcio: Ruben Olivera lascia il calcio giocato. - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Ve lo ricordate il #RubenOlivera? L'ex numero 10 della #Fiorentina lascia il calcio giocato, ma non per sua volontà...… - Fiorentinanews : Ve lo ricordate il #RubenOlivera? L'ex numero 10 della #Fiorentina lascia il calcio giocato, ma non per sua volontà… - Aprilia_News : Ruben Olivera, capitano dell’Aprila, lascia il calcio giocato - GPeppe34N : RT @TUTTOJUVE_COM: Gli eroi in bianconero: Ruben OLIVERA -