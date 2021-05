Pregliasco | “Un mio paziente ha rifiutato Astrazeneca”

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 7 maggio 2021) Si dice molto addolorato Fabrizio, a seguito del rifiuto di un suodel vaccino. L’uomo, racconta il virologo, si era recato all’hub vaccinale e non appena ha saputo che gli avrebbero iniettato il siero della casa farmaceutica ormai tristemente nota a tutte le cronache, si è alzato ed è andato via. “Era veramente spaventato. E nonostante le ampie rassicurazioni ricevute in un lungo colloquio, alla fine ha detto no”. ha raccontato Fabrizio. Il virologo attribuisce la psicosi attorno al vaccino a una errata comunicazione di fondo: “E’ drammatico constatare il male che può fare una comunicazione cacofonica e scoordinata“ E aggiunge: “Non mi stupisce, ma resta comunque un grande dolore che in materia di vaccini, contro Covid-19 ma non solo, perché già l’avevamo già visto ...