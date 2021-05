Non è lecito paragonare Stalin e l’esercito russo a Hitler e i nazisti: la decisione dei legislatori russi (Di venerdì 7 maggio 2021) A quanto sembra in russia sta avvenendo qualcosa di molto particolare, che sicuramente in altri Paesi non sarebbe per nulla consentito, in sostanza si sta cercando di legittimare una dittatura. I legislatori russi infatti hanno decisione di porre il divieto alle persone di paragonare Stalin e l’esercito russo a Hitler e i nazisti in Germania. Leggi anche -> Navalny arrestato, le proteste in russia: “Putin ci sta distruggendo”. I comunisti sono contro entrambi Lo stesso Putin ha dato incarico ai legislatori di presentare il disegno di legge. Gli oppositori di questo disegno di legge hanno subito attaccato Putin, in quanto ciò violerebbe la libertà di parola. Per ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 maggio 2021) A quanto sembra ina sta avvenendo qualcosa di molto particolare, che sicuramente in altri Paesi non sarebbe per nulla consentito, in sostanza si sta cercando di legittimare una dittatura. Iinfatti hannodi porre il divieto alle persone die iin Germania. Leggi anche -> Navalny arrestato, le proteste ina: “Putin ci sta distruggendo”. I comunisti sono contro entrambi Lo stesso Putin ha dato incarico aidi presentare il disegno di legge. Gli oppositori di questo disegno di legge hanno subito attaccato Putin, in quanto ciò violerebbe la libertà di parola. Per ...

