Mihajlovic | “Mourinho fa bene al nostro calcio | la Roma potrà lottare per lo scudetto”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sinisa, allenatore del Bologna, ha parlato del ritorno in Italia di Josénella conferenza di presentazione alla sfida con l’Udinese. Sono contento chetorni in Italia e faccio i complimenti allaper l’idea. Un profilo come lui faal: è la persona giusta, ha carisma e carattere. Ovviamente a uno così devi fargli la squadra, perché i grandi giocatori fanno i grandi allenatori. Sono sicuro che faràe lapotrebbeper lo. Ci sarà da gestire la piazza ma ha le carte in regola per poterlo fare. Sono sicuro che farà. L'articolo ilNapolista.

Prima di inquadrare Udinese - Bologna ("Da quando sono qui non ho mai battuto i friulani e la cosa mi rode un bel po'"), Sinisa sterza un attimo sul ritorno di Mourinho nella prossima serie A.