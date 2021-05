Londra | in fiamme un palazzo popolare di 19 piani | più di 100 pompieri intervenuti

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sono un centinaio i Vigili del fuoco londinesi impegnati da stamattina nel domare un incendio divampato in undi ediliziadi 19nella capitale britannica. Secondo quanto riferiscono gli operatori impegnati nei soccorsi, lehanno avvolto in particolare l’ottavo, il nono e il decimo piano dell’edificio che si trova in Fairmont Avenue, nel quartiere Poplar, nella zona est di. Sul posto anche diverse ambulanze con a bordo paramedici specializzati negli interventi in condizioni pericolose che hanno già soccorso alcune persone. I mezzi di soccorso rimarranno nei pressi delancora inper garantire una prima assistenza più rapida possibile e collaborare con gli altri servizi di emergenza. Le prime telefonate di allarme sono ...

... nella zona est di Londra. Alcuni media britannici ipotizzano che il palazzo sia dotato degli stessi rivestimenti usati sulla Grenfell Tower, il grattacielo di 24 piani che fu invaso dalle fiamme nel ... Un incendio si è propagato in un grattacielo con abitazioni di lusso a Londra lungo il Tamigi, nella zona di New Providence Wharf, nell'est della capitale ... Londra, maxi incendio in un palazzo. Sono un centinaio i vigili del fuoco chiamati a spegnere un grande incendio che è scoppiato in un palazzo di 19 piani nella zona ...