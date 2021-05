L’allarme di D’Amato | «Rivedere criterio dell’RT altrimenti tutta Italia in arancione» compreso il Lazio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 maggio 2021) Quello che sosteniamo da tempo finalmente viene ribadito con fermezza anche nelle sedi Istituzionali, in questo caso nel(ad onor del vero l’Assessore Regionale alla Sanità delAlessioaveva già sollevato la questione mesi fa in occasione del passaggio della Regione in zona rossa). Sì perché nonostante la situazione sul fronte dell’andamento dell’epidemia sia in sensibile miglioramento – come rivelano anche i dati odierni – su molte Regioni si riaffaccia l’ombra della zona(o rossa). Il caso delè emblematico. «L’incidenza settimanale è sotto la mediana – puntualizza la Regione – e un terzo degli utenti della popone target (dai 18 anni in su – dato Istat) ha già ricevuto la prima dose di vaccino, il 15% ha già completato ...