“La Superlega è stato un errore” scuse e sanzioni per 9 club Juventus | Real Madrid e Barcellona capeggiano la rivolta

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Laun” fanno un passo indietro 9 dei 12che hanno costituito la. Si tratta di Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. La Uefa ha diramato un comunicato ufficiale in cui si spiega che le società hanno ritrattato e sono pronte a fare un passo indietro: “Quei novericonoscono e accettano che il progetto della Super League èune chiedono scusa ai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali, aieuropei e alla UEFA. Hanno anche riconosciuto che il progetto non sarebbeautorizzato in base agli Statuti e ai Regolamenti UEFA“.: ...

Nove società hanno chiesto scusa e sono state perdonate, 9 club chiedono scusa. Juventus, Real Madrid e Barcellona non mollano e rischiano ...riconosciuto che il progetto non sarebbe...... se non fosseper la questione passaporto, poi, Luis Suarez avrebbe seguito le orme del ... Insomma, un vero e proprio sodalizio, che poi si è spostato anche sul tavolo della, con Barca e ...La UEFA annuncia le misure di reintegrazione per le squadre che hanno aderito alla Superlega, inedito progetto che si è infranto in meno di due giorni dalla propria nascita. Milan, Inter, Arsenal, Che ...Dopo il caos scaturito con il tentativo dei 12 club fondatori di istituire la Superlega, la UEFA ha messo a punto un accordo con cui i club si impegnano a rinunciare ad ogni tentativo di organizzare c ...