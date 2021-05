Jasmine Carrisi | il costume non copre nulla | I fan | “Ma un pò di pudore no?”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ancora una volta la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è finita nel mirino degli haters: lo scatto sensuale postato su Ig non piace a nessunonon è la prima volta che viene criticata per le sue foto e video sensuali. La figlia di Al Bano che ha poco più di 19 anni, è alla ricerca di visibilità e quale modo migliore se non dei social, vista la sua età. Lo scorso anno, è uscito il uso primo singolo Ego e pare sia al lavoro già per un secondo. Un discreto successo, quello della piccolache però ha avuto modo di rifarsi anche a The Voice Senior proprio accanto a suo padre.nel mirino degli haters L’ultimo post social diha sollevato un polverone. Il ...

La bellissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha pubblicato uno scatto in bikini: il costumino rosa le dona moltissimo! La strepitosa è super attiva sui social network e, in particolare, su Instagram: in questi giorni ha pubblicato due scatti nuovi, cioè uno in versione super elegante e l'altro in bikini. però è circolata solo da poche ore in rete e pare sia stata svelata proprio da casa. Accanto a loro come sempre i figli, e in particolare che sembra ormai decisa a seguire le orme ...