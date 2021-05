Isola dei Famosi, Valentina Persia senza filtri: “Posso dire di essere stata a letto con Ignazio Moser” (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo circa 50 giorni dall’inizio de L’Isola dei Famosi, i naufraghi cominciano a risentire della fame e della stanchezza. Per questo motivo, dunque, la produzione ha deciso di concedere ad alcuni concorrenti di poter dormire su un letto. Lo show ha diviso i naufraghi in coppie, ciascuna della quali si è battuta per vincere la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo circa 50 giorni dall’inizio de L’dei, i naufraghi cominciano a risentire della fame e della stanchezza. Per questo motivo, dunque, la produzione ha deciso di concedere ad alcuni concorrenti di poter dormire su un. Lo show ha diviso i naufraghi in coppie, ciascuna della quali si è battuta per vincere la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - CorradoB81 : RT @danielamartani: Ho denunciato #SelvaggiaLucarelli. La signora mi ha diffamato condizionando la mia partecipazione all'isola, accusandom… - Carmela_oltre : RT @atlanteguerre: Orizzonte ricco di prove per #Cuba????: - il cambio di #leadership; - la fine della doppia #moneta; - l'orgoglio #vaccin… -