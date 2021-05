Il principe William, che vuole modernizzare la monarchia (con l’aiuto di Kate) (Di venerdì 7 maggio 2021) Della modernizzazione della monarchia britannica si parla da tempo: le prime indiscrezioni, nel 2020, nei giorni difficili della Megxit, quando trapelò che il principe Carlo sognava una royal family con meno membri attivi, sull’esempio di altre monarchie europee. A un anno di distanza, gli intenti continuano ad essere gli stessi, e anche il principe William, ormai nuovo volto indiscusso di casa Windsor, anche grazie a una famiglia giovane e bella, sarebbe d’accordo con il padre, e starebbe già pensando a quando arriverà il suo turno sul trono. Kate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figli Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 maggio 2021) Della modernizzazione della monarchia britannica si parla da tempo: le prime indiscrezioni, nel 2020, nei giorni difficili della Megxit, quando trapelò che il principe Carlo sognava una royal family con meno membri attivi, sull’esempio di altre monarchie europee. A un anno di distanza, gli intenti continuano ad essere gli stessi, e anche il principe William, ormai nuovo volto indiscusso di casa Windsor, anche grazie a una famiglia giovane e bella, sarebbe d’accordo con il padre, e starebbe già pensando a quando arriverà il suo turno sul trono. Kate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figliKate e William, il video con i figli

Advertising

londranewsblog : Kate e il Principe William hanno aperto il loro canale su YouTube - PandArancio : In alcune foto mi sembra il cugino autista di Will Ferrell, in altre quello del principe William. Insomma must buy - VanityFairIt : Il principe ha raccontato il divertente aneddoto durante una visita ufficiale. Aggiungendo che a casa, poi, la seco… - camila_healing : RT @mtvitalia: Ci sono due nuovi YouTuber: il principe William e Kate Middleton ???? - giadinagrisu : RT @tempoweb: #MeghanMarkle Dopo l'ultimo colpo basso #William e #Kate si vendicano così #royalfamily #video #6maggio @giadinagrisu https:… -