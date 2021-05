Giro d'Italia a Novara: le strade chiuse per l'arrivo di tappa (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Giro d'Italia arriverà a Novara domenica 9 maggio. L'arrivo di tappa sarà in viale Kennedy intorno alle 17: per permettere il passaggio della corsa e per evitare assembramenti, diverse strade ... Leggi su novaratoday (Di venerdì 7 maggio 2021) Ild'arriverà adomenica 9 maggio. L'disarà in viale Kennedy intorno alle 17: per permettere il passaggio della corsa e per evitare assembramenti, diverse...

Advertising

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : Dal 1931 è il faro del #Giro d'Italia. Un simbolo che compie 90 anni e che ha saputo rinnovarsi nel tempo. Per la… - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - torinosportiva : 'Il Giro d'Italia è un pezzo di storia del nostro Paese e adesso Nichelino ne fa parte' - BottoDavide : RT @toyota_italia: Vivi l’emozione del @giroditalia con Toyota, Mobility Partner della 104esima edizione, di scena dall’8 al 30 maggio. Ent… -