Gemini annuncia la partnership con il casinò resort di Las Vegas (Di venerdì 7 maggio 2021) I clienti del prossimo resorts World Las Vegas potranno utilizzare il loro portafoglio Gemini per migliorare la loro esperienza Il resorts World Las Vegas ha annunciato ieri che esplorerà le opportunità crittografiche attraverso una nuova partnership con Gemini. Questa sarà la prima istanza in assoluto di una partnership tra un casinò resort di Las Vegas ed un exchange di criptovalute. Il resorts World Las Vegas è stato sviluppato da una filiale del Genting Group, che serve più di 50 milioni di clienti ogni anno in tutto il mondo. Il nuovo casinò resort, con un valore di oltre $ 4 miliardi, includerà 3.500 camere e ...

