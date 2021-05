Ferrovie:deraglia convoglio con operai in Calabria,un ferito (Di venerdì 7 maggio 2021) Un convoglio ferroviario, composto da tre carrelli, sul quale viaggiavano degli operai, è deragliato nella notte nei pressi di Santa Maria di Montalto Uffugo, in provincia Cosenza. Nell'incidente una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) Unferroviario, composto da tre carrelli, sul quale viaggiavano degli, èto nella notte nei pressi di Santa Maria di Montalto Uffugo, in provincia Cosenza. Nell'incidente una ...

Onlit, Ferrovie deraglia anche sulle assicurazioni Ora Ferrovie dello Stato deraglia anche sui costi delle polizze assicurative dei manager'. A dirlo è Dario Balotta, presidente Osservatorio Nazionale Infrastrutture e Trasporti. 'Il pagamento di un ...

