F. Galli: “Juventus più forte in attacco, Milan migliore nel gioco” (Di sabato 8 maggio 2021) Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato dei punti di forza di Juventus e Milan, prossimi protagonisti di un vero e proprio spareggio Champions Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 maggio 2021) Filippo, ex difensore rossonero, ha parlato dei punti di forza di, prossimi protagonisti di un vero e proprio spareggio Champions

Advertising

sportli26181512 : Galli: 'La Juventus è più forte in attacco, il Milan nel gioco': Intervenuto ai microfoni di 'Leggo' l'ex difensore… - MilanNewsit : Galli: 'La Juventus è più forte in attacco, il Milan nel gioco' - JWS_Italia : #JuveNapoli: lo scontro decisivo. Coach Guarino ha convocato 21 calciatrici, comprese Galli e Hurtig. Assenti Bert… - giulio_galli : Per favore, o #Allegri o Simone #Inzaghi. Per me #Zidane non funzionerebbe con questa #Juventus. Ma temo che alla… - MondoBN : ANCORA GALLI: “Il Milan è su -