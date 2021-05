Cucchi | la sorella Ilaria | “Mio pensiero va a Stefano e ai miei genitori”

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Il nostrova ai procuratori Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino e Giovanni Musarò, dopo tante umiliazioni è per merito loro che siamo qui. La giustizia funziona con magistrati seri, capaci e onesti. Non servono riforme”. Lo dice Fabio Anselmo, avvocato di parte civile, dopo la sentenza della corte d’assise d’appello di Roma che ha inasprito la pena di un anno a due carabinieri riconoscendo l’omicidio preterintenzionale. “Il miova ae aiche oggi non sono qui in aula. E’ il caro prezzo che hanno pagato in questi anni”, ha aggiuntoL'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Dopo la sentenza d'Appello, immancabile un commento a caldo da parte delladi Stefano, Ilaria , da sempre in prima linea nella lotta per la giustizia: 'Il mio pensiero va a Stefano e ...LAILARIA "Il mio pensiero va a Stefano e ai miei genitori che oggi non sono qui in aula. E' il caro prezzo che hanno pagato in questi anni", ha detto Ilaria. "La giustizia funziona ...La sentenza commina tredici anni ai due autori del pestaggio, lieve sconto di pena al responsabile della seconda caserma ...Condanna di 13 anni per omicidio preterintenzionale per i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro accusati di avere picchiato Stefano ...