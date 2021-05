Calcio | ultrà Roma a Trigoria | ‘noi romanisti sempre | voi di passaggio’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 maggio 2021), 7 mag. (Adnkronos) – "Noi a prescindere e ad oltranzanisti. Voi su contratto e di passaggio. Non dimenticatelo mai". Recita così lo striscione che questa mattina è stato esposto fuori il centro sportivo dida circa 200 tifosi della Curva Sud. Il monito, ribadito anche ai giocatori incontrati dai tifosi, è quello di non dare per finita la stagione e continuare a lottare, soprattuto perché il calendario prevede anche il derby con la Lazio.