Burioni: “Attenti al Green pass con il tampone” e sui social nasce la polemica (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli utenti non hanno apprezzato una vignetta pubblicata dal virologo Non hanno riscosso successo le parole di Roberto Burioni, virologo che in questo anno di pandemia è uno degli studiosi di riferimento e presenza fida di “Che Tempo che fa”. Nelle ultime ore, su Twitter dove è sempre molto attivo ha detto la sua sul Green pass, ovvero il sistema che permetterà sia in Italia che in Europa di spostarsi liberamente con tampone negativo, certificato di guarigione o dell’avvenuta vaccinazione. Leggi anche: Viaggi, inizia l’era del Green pass in Italia e in Europa Il virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha scritto: “Il tampone recente per avere il ’pass’ è un pericolosissimo controsenso. Dal punto di vista medico, gli unici che ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli utenti non hanno apprezzato una vignetta pubblicata dal virologo Non hanno riscosso successo le parole di Roberto, virologo che in questo anno di pandemia è uno degli studiosi di riferimento e presenza fida di “Che Tempo che fa”. Nelle ultime ore, su Twitter dove è sempre molto attivo ha detto la sua sul, ovvero il sistema che permetterà sia in Italia che in Europa di spostarsi liberamente connegativo, certificato di guarigione o dell’avvenuta vaccinazione. Leggi anche: Viaggi, inizia l’era delin Italia e in Europa Il virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha scritto: “Ilrecente per avere il ’’ è un pericolosissimo controsenso. Dal punto di vista medico, gli unici che ...

Advertising

361_magazine : È polemica per le parole di #Burioni - aliko_1982 : @Cri_Giordano @jeperego I fatti dimostrano che anche per i video quantomeno in Italia il talento per lo zoom non ma… - ClaudiaPavarini : @GabriMazzon @chetempochefa @RobertoBurioni Eh ma allora Burioni non venga a dire che quei tifosi devono stare attenti solo in metro -