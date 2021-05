“Benvenuto amore nostro”. Primo figlio insieme per il vip e la sua bellissima fidanzata. Una gioia immensa (Di venerdì 7 maggio 2021) L’annuncio è arrivato sulla pagina Instagram, con una bellissima fotografia del figlio appena nato che dorme sul suo petto. “Momenti speciali pelle a pelle con nostro figlio Lolas Latyr Evra, alias il signor ‘I love this game’ Jr. nato lunedì 3 maggio 2021. “Non posso descrivere quanto sono fortunato, benedetto e orgoglioso di Margaux. Eri potente non perché non eri spaventata, ma perché sei andata avanti così forte nonostante la tua paura. Sei la mia roccia, il mio universo, il mio tutto!”. “Sia la madre che il bambino stanno bene. La famiglia è al settimo cielo e si sta godendo questo momento speciale nella loro casa in Danimarca”, ha detto un portavoce di Hello. I fan sono rimasti entusiasti della notizia. Tantissimi infatti gli auguri sotto il tenero scatto papà e figlio. “Fantastico! Tante ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) L’annuncio è arrivato sulla pagina Instagram, con unafotografia delappena nato che dorme sul suo petto. “Momenti speciali pelle a pelle conLolas Latyr Evra, alias il signor ‘I love this game’ Jr. nato lunedì 3 maggio 2021. “Non posso descrivere quanto sono fortunato, benedetto e orgoglioso di Margaux. Eri potente non perché non eri spaventata, ma perché sei andata avanti così forte nonostante la tua paura. Sei la mia roccia, il mio universo, il mio tutto!”. “Sia la madre che il bambino stanno bene. La famiglia è al settimo cielo e si sta godendo questo momento speciale nella loro casa in Danimarca”, ha detto un portavoce di Hello. I fan sono rimasti entusiasti della notizia. Tantissimi infatti gli auguri sotto il tenero scatto papà e. “Fantastico! Tante ...

