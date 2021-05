Basket, Serie A1 2020/2021: Trento batte Brindisi trascinata da Morgan, il tabellino (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel recupero della ventinovesima giornata di regular season di Serie A1 2020/2021 di Basket vittoria per la Dolomiti Energia Trentino in casa alla BLM Group Arena contro l’Happy Casa Brindisi. I pugliesi vanno avanti nel primo quarto, ma subiscono una rimonta costante da parte dei padroni di casa che la spuntano con il risultati finale di 83-73. Brindisi resta al secondo posto ma agganciata dalla Virtus Bologna, Trento è ottava e consolida la posizione final eight. IL RACCONTO DEL MATCH – Alla BLM Group Arena si parte con due triple, una per parte, messe a segno da Martin e Bostic. E’ il numero 00 dell’Happy Casa a diventare poi protagonista assoluto del match con una Serie di canestri, più volte dall’arco, che uniti a quelli di Thompson portano i ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel recupero della ventinovesima giornata di regular season diA1divittoria per la Dolomiti Energia Trentino in casa alla BLM Group Arena contro l’Happy Casa. I pugliesi vanno avanti nel primo quarto, ma subiscono una rimonta costante da parte dei padroni di casa che la spuntano con il risultati finale di 83-73.resta al secondo posto ma agganciata dalla Virtus Bologna,è ottava e consolida la posizione final eight. IL RACCONTO DEL MATCH – Alla BLM Group Arena si parte con due triple, una per parte, messe a segno da Martin e Bostic. E’ il numero 00 dell’Happy Casa a diventare poi protagonista assoluto del match con unadi canestri, più volte dall’arco, che uniti a quelli di Thompson portano i ...

