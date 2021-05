Allarme per il biossido di titanio: che cos'è e in quali cibi si trova (Di venerdì 7 maggio 2021) L'additivo (E171 ) presente in dolci, caramelle e gomme da masticare, non è sicuro. Secondo l' Agenzia europea per la sicurezza alimentare non si può escludere che il biossido di titanio sia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) L'additivo (E171 ) presente in dolci, caramelle e gomme da masticare, non è sicuro. Secondo l' Agenzia europea per la sicurezza alimentare non si può escludere che ildisia ...

Advertising

stebellentani : Oggi è un mese dall'apertura delle scuole (6 aprile - 6 maggio): incidenza scesa da 296,99 casi per milione a 178,4… - ItaliaViva : . @DaniSbrollini: 'Il Governo deve ascoltare il grido di allarme delle associazioni dei gestori degli impianti dell… - graziano_delrio : Ancora allarme #Istat su poche nascite. L’assegno unico, il piano asili, i mutui agevolati, il lavoro per le donne:… - RobotGufo : @valy_s gente fuori di testa, 37,1, un po di moccio... allarme rosso! e spendono 90 euro per fare un tampone - atominobipbip : @Amos8125 @GeneraleCujkov @Gulaghista @VotaSpartaco @umanesimo @siculiano80 @verso_il_fronte @Stefano_FVCG… -