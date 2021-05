Alberto Matano e Mara Venier, doppio colpaccio per i conduttori Rai: la decisione è appena arrivata (Di venerdì 7 maggio 2021) Come cambierà la programmazione Rai della prossima stagione? In questi giorni i dirigenti della rete pubblica stanno portando intavolando numerose trattative. Sono diverse le voci che danno alcuni ‘big’ in procinto di cambiare aria. Tra Mediaset e Rai potrebbero avvenire dei clamorosi cambiamenti. Soprattutto per quanto riguarda la prima serata un nome su tutti: Fabio Fazio e l’ipotesi per nulla remota del suo addio. Fazio ha il contratto in scadenza proprio a maggio 2021 e sul suo futuro si è espresso anche Maurizio Costanzo: “Il conduttore di Che tempo che fa è uno dei migliori in circolazione e se la Rai non confermasse il suo programma, commetterebbe un grave errore”. Ma quale è la situazione sul day time della rete ammiraglia, ovvero la programmazione pomeridiana di Rai1? Bene, da questo punto di vista sembra che il direttore Stefano Coletta non si sia fatto prendere in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Come cambierà la programmazione Rai della prossima stagione? In questi giorni i dirigenti della rete pubblica stanno portando intavolando numerose trattative. Sono diverse le voci che danno alcuni ‘big’ in procinto di cambiare aria. Tra Mediaset e Rai potrebbero avvenire dei clamorosi cambiamenti. Soprattutto per quanto riguarda la prima serata un nome su tutti: Fabio Fazio e l’ipotesi per nulla remota del suo addio. Fazio ha il contratto in scadenza proprio a maggio 2021 e sul suo futuro si è espresso anche Maurizio Costanzo: “Il conduttore di Che tempo che fa è uno dei migliori in circolazione e se la Rai non confermasse il suo programma, commetterebbe un grave errore”. Ma quale è la situazione sul day time della rete ammiraglia, ovvero la programmazione pomeridiana di Rai1? Bene, da questo punto di vista sembra che il direttore Stefano Coletta non si sia fatto prendere in ...

