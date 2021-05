?Esclusiva: il Genoa studia (con fiducia) il doppio colpo Lovric (Di venerdì 7 maggio 2021) Un solo Lovric? Meglio due. E il caso vuole che il Genoa sia sulle tracce, con convinzione e grande interesse, di due calciatori con lo stesso cognome. Stiamo parlando di Sandi Lovric, centrocampista classe 1998 del Lugano, e di Kristijan Lovric, attaccante esterno classe 1995 in forza al HNK Gorica e che da poco ha esordito con la Croazia. Sandi è austriaco con passaporto sloveno e ha scelto quella Nazionale, ha un talento importante e recentemente ha battuto la Croazia (lui, figlio di croati) con un gol decisivo nella gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Adesso sono maturi i tempi per salutare il Lugano: ci sono tanti club in fila, era stato accostato alla Sampdoria senza alcuna trattativa davvero avanzata, mentre il Genoa (che cerca la salvezza aritmetica) ha staccato la ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Un solo? Meglio due. E il caso vuole che ilsia sulle tracce, con convinzione e grande interesse, di due calciatori con lo stesso cognome. Stiamo parlando di Sandi, centrocampista classe 1998 del Lugano, e di Kristijan, attaccante esterno classe 1995 in forza al HNK Gorica e che da poco ha esordito con la Croazia. Sandi è austriaco con passaporto sloveno e ha scelto quella Nazionale, ha un talento importante e recentemente ha battuto la Croazia (lui, figlio di croati) con un gol decisivo nella gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Adesso sono maturi i tempi per salutare il Lugano: ci sono tanti club in fila, era stato accostato alla Sampdoria senza alcuna trattativa davvero avanzata, mentre il(che cerca la salvezza aritmetica) ha staccato la ...

