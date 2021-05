Ziantoni | Roma ha livelli indifferenziata più alti di Londra

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 maggio 2021)– “Quando si contesta il 46% di raccolta differenziata si sta dicendo che metropoli grandi comeCapitale hanno un basso livello di differenziata. Non e’ cosi’, perche’ se noi paragoniamoa citta’ all’avanguardia come, li’ il livello non e’ assolutamente piu’ alto, anzi e’ piu’ basso del 46% di”. Lo ha detto l’assessore ai Rifiuti diCapitale, Katia, intervenendo in Assemblea capitolina in replica agli interventi delle opposizioni al termine della discussione generale sul nuovo Regolamento urbano sui rifiuti.