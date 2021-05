Weekend Uno, tutte le novità: conduttori, quando e dove vederlo (Di giovedì 6 maggio 2021) È ufficialmente Weekend Uno il nome della trasmissione che sostituirà Unomattina su Rai 1 quest’estate Su Rai 1 arriva ufficialmente Weekend Uno per sostituire, quest’estate, Unomattina di Monica Setta e Tiberio Timperi. Necessaria e dovuta sosta estiva per il programma del prime time di Rai 1 che cederanno il loro posto ad Anna Falchi e Beppe L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) È ufficialmenteUno il nome della trasmissione che sostituirà Unomattina su Rai 1 quest’estate Su Rai 1 arriva ufficialmenteUno per sostituire, quest’estate, Unomattina di Monica Setta e Tiberio Timperi. Necessaria e dovuta sosta estiva per il programma del prime time di Rai 1 che cederanno il loro posto ad Anna Falchi e Beppe L'articolo proviene da Inews.it.

Il circuito di Misano apre le prevendite per le gare di SBK e MotoGP Un graduale ritorno alla normalità Se nel 2020 hanno potuto assistere al weekend della MotoGP 10 ... dall'11 al 13 giugno , saranno i piloti Superbike: per assistere alle tre giornate, è previsto uno ...

Covid e centri commerciali, protesta l'11 maggio per riaprire nel weekend Il gesto simbolico: martedì serrande giù per pochi minuti contro le chiusure nei fine settimana. Anche in zona gialla, infatti, nei giorni di maggior incasso possono lavorare solo supermercati e negoz ...

