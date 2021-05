Vaccini | USA favorevoli a revoca brevetti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Potrebbe arrivare dagli USA la svolta definitiva per favorire una più rapida circolazione deianti-Covid nel mondo. Dopo il semaforo verde all’esportazione di dosi Pfizer prodotte negli stabilimenti americani, L’amministrazione Biden, ha fatto sapere di essere a favore delladelle protezioni della proprietà intellettuale per ianti-Covid. “Si tratta di una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie della pandemia invocano misure straordinarie”, ha spiegato la rappresentante Usa per il commercio Katherine Tai in un comunicato, precisando che Washington partecipa “attivamente” ai negoziati in corso al Wto e che “l’amministrazione crede fermamente alle protezioni della proprietà intellettuale ma per mettere fine a questa pandemia sostiene ladi certe protezioni per ...