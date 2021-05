UEFA, arriva la conferma: finale Champions a Istanbul, 4.000 biglietti per i tifosi di ciascuna squadra (Di giovedì 6 maggio 2021) La finale 2021 della Champions League è pronta a prendersi la scena.Con la vittoria in semifinale del Chelsea contro il Real Madrid di Zidane, è stata ufficialmente delineata la seconda squadra che si giocherà in finale contro il Manchester City, la prestigiosa coppa dalle 'grandi orecchie'. Sarà una finale tutta inglese cosi come accadde nell’edizione 2018/19 tra il Liverpool e il Tottenham giocata a Madrid e vinta dai Reds.Dopo i rumors circolati negli ultimi giorni sulla città che ospiterà l'attesissima sfida, come riportato da "Tuttomercatoweb", la UEFA ha reso noto che il match tra Manchester City e Chelsea verrà disputato a Istanbul. Ma la novità più importante, riguarda i tifosi: circa 4.000 supporters di ... Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021) La2021 dellaLeague è pronta a prendersi la scena.Con la vittoria in semidel Chelsea contro il Real Madrid di Zidane, è stata ufficialmente delineata la secondache si giocherà incontro il Manchester City, la prestigiosa coppa dalle 'grandi orecchie'. Sarà unatutta inglese cosi come accadde nell’edizione 2018/19 tra il Liverpool e il Tottenham giocata a Madrid e vinta dai Reds.Dopo i rumors circolati negli ultimi giorni sulla città che ospiterà l'attesissima sfida, come riportato da "Tuttomercatoweb", laha reso noto che il match tra Manchester City e Chelsea verrà disputato a. Ma la novità più importante, riguarda i: circa 4.000 supporters di ...

