The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Metroid Prime 4, Xbox si aspettava il lancio nel 2020 (Di giovedì 6 maggio 2021) Lori Wright di Xbox ha testimoniato nel caso Apple contro Epic e, come parte di questo, un documento interno di Microsoft è stato inserito come prova. Questo documento, che chiunque può vedere sul sito web del tribunale, include alcune informazioni molto vecchie su una serie di argomenti, incluse quelle su alcuni dei giochi concorrenti che Microsoft pensava sarebbero stati lanciati nel 2020. In una slide chiamata "Worldwide High-Profile Competitive Console Exclusives", Microsoft ha elencato titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Metroid Prime 4 come giochi che la società credeva sarebbero arrivati nel 2019-2020. Il documento, che è così vecchio che usa il nome Project Scarlett invece di Xbox Series X, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021) Lori Wright diha testimoniato nel caso Apple contro Epic e, come parte di questo, un documento interno di Microsoft è stato inserito come prova. Questo documento, che chiunque può vedere sul sito web del tribunale, include alcune informazioni molto vecchie su una serie di argomenti, incluse quelle su alcuni dei giochi concorrenti che Microsoft pensava sarebbero stati lanciati nel. In una slide chiamata "Worldwide High-Profile Competitive Console Exclusives", Microsoft ha elencato titoli come Theofof the2 e4 come giochi che la società credeva sarebbero arrivati nel 2019-. Il documento, che è così vecchio che usa il nome Project Scarlett invece diSeries X, ...

Advertising

Meet_the_Legend : @Ahsanbutt__ Dono?? - guidocaprini : RT @il_Malpensante: 5 maggio 2010, l'inizio della gloria. Da quel giorno, non c'è altro evento da ricordare nel 5 maggio: tutto viene subli… - BenjaminEthanS1 : RT @BionicleBot: CGI The Legend of Mata Nui #Bionicle - Way_Gh_ : RT @il_Malpensante: 5 maggio 2010, l'inizio della gloria. Da quel giorno, non c'è altro evento da ricordare nel 5 maggio: tutto viene subli… - GiancarloLimon5 : RT @il_Malpensante: 5 maggio 2010, l'inizio della gloria. Da quel giorno, non c'è altro evento da ricordare nel 5 maggio: tutto viene subli… -