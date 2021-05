Tempesta d' amore | anticipazioni tedesche | la confessione di Lucy

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 6 maggio 2021) Da qualche settimana il pubblico did'ha avuto modo di conoscere un personaggio destinato a cambiare la vita diEhrlinger, ossia Joell Wauters, scrittore di romanzi gialli in piena crisi di ispirazione. Ebbene, lesuggeriscono che questa storyline riserverà molte sorprese, soprattutto nel momento in cui lo scrittore scoprirà la verità sul fantasma di Sophia., infatti, ha preso subito a cuore la situazione di Joell e si è proposta di aiutarlo a ritrovare la vena creativa, così ha provato a coinvolgerlo in una partita di basket per distrarsi, gli ha suggerito nuovi spunti e trame, ma alla fine il romanziere è rimasto fermo al palo decidendo di lasciare il Fürstenhof. A questo punto, la giovane ha inventato una storia incentrata su una donna ...