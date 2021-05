SpaceX, atterraggio regolare per il razzo Starship: Elon Musk entusiasta (Di giovedì 6 maggio 2021) . Al quinto tentativo tutto è filato via liscio nella base spaziale in Texas Finalmente il progetto SpaceX ha vissuto un test senza nessun problema, completando un perfetto atterraggio nella base in Texas. Il razzo Starship, prodotto dalla società di Elon Musk, sta perfezionando la propria L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) . Al quinto tentativo tutto è filato via liscio nella base spaziale in Texas Finalmente il progettoha vissuto un test senza nessun problema, completando un perfettonella base in Texas. Il, prodotto dalla società di, sta perfezionando la propria L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

andreabettini : Ci sono riusciti. Atterraggio nominale per #Starship #SN15. Primo test di successo per il prototipo di @SpaceX - Agenzia_Ansa : #SpaceX, atterraggio regolare per il razzo dopo 4 flop #ANSA - infoitscienza : Starship SN15 regala a SpaceX il primo atterraggio di successo - infoitscienza : Texas, atterraggio regolare per astronave SpaceX - Germarzia : RT @AstronautiNEWS: Starship SN15 regala a SpaceX il primo atterraggio di successo -