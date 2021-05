Scuola, Bianchi “A settembre tutti in aula in sicurezza” (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio riportare a settembre tutti gli studenti in aula e in sicurezza”. Così, in un'intervista a la Repubblica, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.“L'obiettivo è avere tutti gli studenti in presenza, anche quelli delle superiori. E per farlo il nostro primo problema è garantire la sicurezza. La Scuola oggi ha bisogno di certezze e siamo a lavoro per questo. Con il decreto sostegni abbiamo già dato 150 milioni alle scuole per la sicurezza sanitaria. Adesso, in accordo con il generale Figliuolo, stiamo facendo ripartire le vaccinazioni per tutto il personale scolastico: siamo al 70%, a settembre avremo tutti vaccinati”, spiega. “Stiamo lavorando con i ministri Gelmini, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio riportare agli studenti ine in”. Così, in un'intervista a la Repubblica, il ministro dell'Istruzione Patrizio.“L'obiettivo è averegli studenti in presenza, anche quelli delle superiori. E per farlo il nostro primo problema è garantire la. Laoggi ha bisogno di certezze e siamo a lavoro per questo. Con il decreto sostegni abbiamo già dato 150 milioni alle scuole per lasanitaria. Adesso, in accordo con il generale Figliuolo, stiamo facendo ripartire le vaccinazioni per tutto il personale scolastico: siamo al 70%, aavremovaccinati”, spiega. “Stiamo lavorando con i ministri Gelmini, ...

