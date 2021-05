Scienza | creata una nuova mappa della Luna | guiderà le future missioni esplorative

(Di giovedì 6 maggio 2021) E’ ora disponibile unacartografia del suolore, che ha lo scopo di guidare lesul nostro satellite naturale. Pubblicata sul Planetary Science Journal, lae’ stata realizzata da un team di stagisti presso ilr and Planetary Institute dell’Università dell’Arkansas e include i potenziali percorsi per i rover nel bacino di Schrodinger, vicino al polore. Schrodinger e’ il secondo bacino di impatto piu’ giovane sullaed e’ caratterizzato da diverse peculiarita’ importanti per comprendere la storia geologica del satellite. “Quando si e’ formato il bacino di Schrodinger – afferma Ellen Czaplinski, prima autrice dell’articolo – alcune rocce potrebbero essere state sollevate dalle ...

E' ora disponibile una nuova cartografia del suolo lunare, che ha lo scopo di guidare le future missioni esplorative sul nostro satellite naturale. Pubblicata sul Planetary Science Journal, la mappa e ...