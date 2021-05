Renzi verso l’esposto in procura contro Report per l’incontro con lo 007 Mancini: «Le telecamere dell’autogrill diranno che Ranucci dice il falso» (Di giovedì 6 maggio 2021) Continua lo scontro tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, Report. «Renzi presenterà domani un esposto in procura per chiedere che siano acquisite le telecamere dell’autogrill e ristabilita la verità dei fatti, ha fatto sapere l’ufficio stampa dell’ex premier». Il documento verrà presentato in relazione al video trasmesso da Report due giorni fa che riprendeva un incontro di Renzi con il funzionario dei Servizi Marco Mancini all’Autogrill di Fiano il 23 dicembre scorso. La nota «Il racconto che Ranucci riporta – scrive l’ufficio stampa – è falso. Come dimostreranno le ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) Continua lo stra il leader di Italia Viva Matteoe il programma di inchiesta condotto da Sigfrido. «presenterà domani un esposto inper chiedere che siano acquisite lee ristabilita la verità dei fatti, ha fatto sapere l’ufficio stampa dell’ex premier». Il documento verrà presentato in relazione al video trasmesso dadue giorni fa che riprendeva un indicon il funzionario dei Servizi Marcoall’Autogrill di Fiano il 23mbre scorso. La nota «Il racconto cheriporta – scrive l’ufficio stampa – è. Come dimostreranno le ...

