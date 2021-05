Operaio muore schiacciato in un cantiere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Operaio muore

Un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano, nella Bassa bergamasca. L'è morto schiacciato da un carico che è caduto dall'alto: l'episodio poco dopo le 10 . Sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ats ...11.35 Bergamo,altroschiacciato Ancora un incidente tragico sul lavoro con un altromorto schiacciato. Il mortale incidente in un cantiere di Pagazzano, nella Bassa bergamasca, dove undi 46 ...Un uomo di 46 anni è morto mentre era al lavoro in un cantiere a Pagazzano, nella Bassa Bergamasca. L'operaio è rimasto schiacciato da un carico e per soccorrerlo sono subito arrivate un'ambulanza e u ...Bergamo - Ennesima tragedia sul luogo di lavoro. Un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano, nella Bassa bergamasca: l'operaio è rimasto schiacciato da un carico che ...