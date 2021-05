Mondiali 2022 | qualificazioni africane di giugno rinviate causa Covid

(Di giovedì 6 maggio 2021) Slittano leaidel Qatardi calcio. Lo ha annunciato la Fifa in una nota ufficiale, di comune accordo con la Caf. Le gare di qualificazione mondiale previste nel mese diin Africa non si disputeranno a casa delle problematiche legate alla pandemia da-19. Le partite verranno recuperate nelle successive finestre di qualificazione, in programma a settembre, ottobre e novembre 2021 e a marzo. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali 2022

... mentre la previsione preliminare prevede che le scortedi grano cresceranno del 3,0% per raggiungere un livello record di 293 milioni di tonnellate entro la fine della stagione nel, ......visto respirare nella vicina Svizzera ove l'efficienza del trasporto pubblico è ai vertici...e coltivato in Alto Adige ove dopo il successo dell'esperienza del 2021 in previsione dell'...Mondiali Qatar 2022: rinviate le gare di qualificazione in Africa, in programma a giugno, per via delle problematiche legate al Coronavirus.Il campione spagnolo, ancora pilota a 59 anni, parla di suo figlio ferrarista: "Guardava Alonso come un dio. Consigli? Ne da più lui a me!" ...