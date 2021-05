Milano, traffico di rifiuti e agevolazione di attività mafiosa: ai domiciliari due imprenditori. Sequestri per 350mila euro (Di giovedì 6 maggio 2021) Cercavano di abbattere i costi di smaltimento dei rifiuti attraverso una falsa classificazione, avvantaggiando anche la criminalità organizzata. Con queste accuse, i carabinieri forestali di Milano e Lodi, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno disposto gli arresti domiciliari per due imprenditori del posto a cui è contestata anche l’aggravante di agevolazione di attività a stampo mafioso. L’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari, ha previsto anche il sequestro del 100% delle quote di due società riconducibili ai soggetti. In particolare, per una di queste, la EcolService Srl – già nota alle cronache per il suo coinvolgimento nell’indagine “Mensa dei poveri” – è stato ordinato il sequestro della cava e dell’impianto di trattamento di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Cercavano di abbattere i costi di smaltimento deiattraverso una falsa classificazione, avvantaggiando anche la criminalità organizzata. Con queste accuse, i carabinieri forestali die Lodi, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno disposto gli arrestiper duedel posto a cui è contestata anche l’aggravante didia stampo mafioso. L’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari, ha previsto anche il sequestro del 100% delle quote di due società riconducibili ai soggetti. In particolare, per una di queste, la EcolService Srl – già nota alle cronache per il suo coinvolgimento nell’indagine “Mensa dei poveri” – è stato ordinato il sequestro della cava e dell’impianto di trattamento di ...

