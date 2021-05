Libia | mitragliato un peschereccio italiano | ferito il comandante

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il'Aliseo' della flotta di Mazara del Vallo è statoda una motovedetta militare libica mentre era impegnato in una battuta al largo di Bengasi. I colpi hannoil ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia mitragliato

...di Mazara del Vallo è statoda una motovedetta militare libica mentre era impegnato in una battuta al largo di Bengasi. I colpi hanno ferito il comandante, Giuseppe Giacalone. Laha ......- Segnali di tensione trae Italia: il peschereccio "Aliseo" della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato in una battuta di pesca al largo delle coste di Bengasi, è statoda ...I colpi sparati da una motovedetta militare libica verso il peschereccio 'Aliseo'. La marina libica: 'solo colpi di avvertimento in aria' ...Colpi d’arma delle motovedette di Tripoli, bloccato il tentativo di nave Libeccio della Marina Militare italiana di recuperare il membro dell’equipaggio raggiunto dai proiettili. Mazara del Vallo inso ...