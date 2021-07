Le anticipazioni della semifinale di Amici 20 (Di giovedì 6 maggio 2021) Eccoci arrivati alle battute finali di questa edizione di Amici 20, oggi saremo come sempre con voi per darvi tutte le anticipazioni della semifinale, che sarà registrata oggi.L'articolo sarà in continuo aggiornamento per cui vi consigliamo di aggiornare la pagina ogni tanto per scoprire nuove informazioni. anticipazioniIl pubblico che assisterà alla semifinale è stato convocato per le ore 11:00 ed è già in fila per effettuare i controlli anti-Covid19.La registrazione dovrebbe iniziare con un po' di anticipo intorno alle 16:45 , l'orario di termine della registrazione ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di giovedì 6 maggio 2021) Eccoci arrivati alle battute finali di questa edizione di20, oggi saremo come sempre con voi per darvi tutte le, che sarà registrata oggi.L'articolo sarà in continuo aggiornamento per cui vi consigliamo di aggiornare la pagina ogni tanto per scoprire nuove informazioni.Il pubblico che assisterà allaè stato convocato per le ore 11:00 ed è già in fila per effettuare i controlli anti-Covid19.La registrazione dovrebbe iniziare con un po' di anticipo intorno alle 16:45 , l'orario di termineregistrazione ...

