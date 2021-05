La NASCAR da inizio al 2022: presentate le Next Gen “brandizzate” (Di giovedì 6 maggio 2021) Abbiamo imparato a conoscere, adesso possiamo vederle. La NASCAR, con una cerimonia degna della notte degli Oscar, ha svelato le Next Gen per la stagione 2022, nelle loro versioni definitive. Le vetture di Chevrolet, Ford e Toyota hanno fatto il loro ingresso tra i riflettori, con presentatori d’eccezione. Ognuna delle case ha invitato il proprio pilota top, per inaugurare questo grande passo verso il futuro. Chase Elliott, campione in carica della Cup series, ha presentato la Camaro di Chevrolet. Joey Logano, campione del 2018, ha avuto l’onore di portare in passerella la Ford Mustang. Infine, Denny Hamlin, dall’alto delle sue tre vittorie alla Daytona 500, ha avuto l’onore di rappresentare la Toyota, che scenderà in pista con la Camry TRD. Pony Power The #NextGen Ford Mustang is a head-turning addition to stock ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) Abbiamo imparato a conoscere, adesso possiamo vederle. La, con una cerimonia degna della notte degli Oscar, ha svelato leGen per la stagione, nelle loro versioni definitive. Le vetture di Chevrolet, Ford e Toyota hanno fatto il loro ingresso tra i riflettori, con presentatori d’eccezione. Ognuna delle case ha invitato il proprio pilota top, per inaugurare questo grande passo verso il futuro. Chase Elliott, campione in carica della Cup series, ha presentato la Camaro di Chevrolet. Joey Logano, campione del 2018, ha avuto l’onore di portare in passerella la Ford Mustang. Infine, Denny Hamlin, dall’alto delle sue tre vittorie alla Daytona 500, ha avuto l’onore di rappresentare la Toyota, che scenderà in pista con la Camry TRD. Pony Power The #Gen Ford Mustang is a head-turning addition to stock ...

