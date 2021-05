La bussola di Charles Michel per il summit di Porto

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il presidente del Consiglio europeo,, vuole che dalsociale diesca una “europea” che abbia come priorità “la dignità e il rispetto per ciascun essere umano”. I capi di stato e di governo dell'Ue si riuniranno domani ingallo per discutere del pilastro europeo dei diritti sociali. “Il Pil è unautile, ma non è l'unica. Laeuropea deve essere il benessere dei nostri cittadini”, ci ha dettoin un'intervista al Foglio, insieme a altri giornali europei (El Pais, Le Soir, la Croix, Volkskrant e Publico). Dal reddito universale (“istituzionalmente questa responsabilità è nazionale”, ma è da “una scossa alla scatola degli attrezzi delle idee”) al paradosso dei gilet gialli (“la ...

