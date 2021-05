Intesa Coldiretti- Philip Morris Italia per filiera tabacchicola (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - E' stata rinnovata oggi l'Intesa tra Philip Morris Italia e Coldiretti per l'acquisto del tabacco in foglia coltivato in Italia. L'evento si è tenuto in presenza nel rispetto delle normative anticontagio. Un percorso virtuoso che va avanti e che segna un esempio positivo all'interno di un contesto globale segnato da particolari criticità e complessità. L'Intesa con Coldiretti si situa nel contesto dall'accordo siglato tra il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Philip Morris Italia che prevede investimenti fino a un totale di 500 milioni di euro tra il 2019 e il 2023 da parte del gruppo Philip Morris sulla filiera ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - E' stata rinnovata oggi l'traper l'acquisto del tabacco in foglia coltivato in. L'evento si è tenuto in presenza nel rispetto delle normative anticontagio. Un percorso virtuoso che va avanti e che segna un esempio positivo all'interno di un contesto globale segnato da particolari criticità e complessità. L'consi situa nel contesto dall'accordo siglato tra il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali eche prevede investimenti fino a un totale di 500 milioni di euro tra il 2019 e il 2023 da parte del grupposulla...

