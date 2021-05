Iannone smentisce Cecilia Rodriguez: “Mai chiamato Giulia Salemi, non parlare tanto per…” (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo Pierpaolo Pretelli anche Andrea Iannone ha voluto rispondere all’ex cognata Cecilia Rodriguez smentendo di avere mai avuto il numero di telefono di Giulia Salemi. Iannone smentisce Cecilia Rodriguez: “Mai chiamato Giulia Salemi” Ed infatti, proprio Cecilia Rodriguez ospite del format web di Tommaso Zorzi, ha deciso di tirare fuori una storia molto vecchia per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo Pierpaolo Pretelli anche Andreaha voluto rispondere all’ex cognatasmentendo di avere mai avuto il numero di telefono di: “Mai” Ed infatti, proprioospite del format web di Tommaso Zorzi, ha deciso di tirare fuori una storia molto vecchia per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

